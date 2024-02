No Código Penal de Bolsonaro, crime impossível e atos preparatórios

O 8 de Janeiro foi planejado e posto em execução.

Em resumo, existe, e nem há necessidade de se socorrer à teoria da "Autoria do Domínio do Fato", prova provada do efetivo e induvidoso início de execução de golpe de Estado e abolição do estado democrático. Além disso, integrantes dos comandos do Exército e da Marinha queriam o golpe.

Além da Abin paralela, Bolsonaro contava com o Comando de Operações Terrestres e os "kids pretos" dessa tropa especial, sob as ordens de um general golpista declarado e envolvido, do coturno ao capacete, no tentado golpe de Bolsonaro.