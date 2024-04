Caso Robinho: Fala de Clayton é pura canalhice

Como ele não foi achado para ser citado pessoalmente para se defender no processo, este permanece suspenso. No particular, as legislações processuais penais italiana e brasileira são iguais.

Caso fosse portador de boa-fé, Clayton poderia, por procurador e advogado, e sem precisar ir à Itália, dar-se por citado e promover a sua defesa técnica. Poderia até ser ouvido por carta rogatória, pois Brasil e Itália possuem um tratado bilateral de cooperação judiciária.

Mas não faz isso porque lhe convém a situação de acusado em processo suspenso, sem condenação.

Mais ainda, é o típico criminoso que conhece bem a exuberância da prova acusatória do estupro coletivo com vítima em estado de inconsciência, e prefere, do Brasil, autoproclamar-se inocente. Ou seja, canalhice pura.

Para aumentar o grau da canalhice, Clayton procura inocentar Robinho, que nem versão igual a sua apresentou: "orgia e não estupro".

No momento, Clayton engrossa o coro de Robinho. Talvez para sensibilizar o nosso Supremo Tribunal Federal. Robinho, no seu último besteirol, acusou a Justiça italiana de racismo: "se eu fosse um italiano branco, seria diferente".