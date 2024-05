Condenação de Trump foi justa pois prova do processo não deixou dúvidas

A prova dos autos era plena e Trump, na verdade, estava metido numa "camisa de força". Não tinha como sair. Para usar uma linguagem avoenga dos tribunais de júri brasileiros, estava metido numa "camisa de sete varas".

Prova pericial identificou, de maneira induvidosa, a fraude contábil na sua holding.

Havia prova provada de que os US$ 130 mil dólares foram repostos ao "laranja", no caso o advogado Michael Cohen.

Coube ao "laranja" Michael Cohen, pagar o preço do silêncio da pornostar Stormy Daniels. A perícia comprovou a restituição e por meio de escrituração fraudulenta.

Cohen tornou-se um "fixer" (delator) e Stormy Daniels confirmou o encontro para fim sexual com Trump. Mais, o recebimento do preço do seu silêncio.

Enfim, prova provada: Trump comprou o silêncio da pornostar com o objetivo de que ela não desse com a língua nos dentes e, com isso, prejudicar a sua campanha presidencial de 2016.