Celso Amorim é candidato a 'papagaio de pirata' de Maduro

Maduro e a festa do bode

No livro intitulado "La Democrazia in Trenta Lezioni", o saudoso constitucionalista italiano Giovanni Sartori ensinava, com base na evolução do étimo do termo democracia, trata-se de sistemas e regimes políticos nos quais é o povo que comanda.

Nas democracias representativas, como todo mundo sabe, o cidadão confere mandato (procuração) para ser representado, em eleições livres e limpas. Maduro enfiou-se até em panos bolsonaristas para colocar em dúvida a lisura das eleições no Brasil.

Maduro transformou a Venezuela em uma ditadura e no próximo domingo teremos eleições para a escolha do novo presidente. E o sistema venezuelano, além de antidemocrático, não pode ser considerado republicano, pois numa república, além do princípio da igualdade, ela se funda na alternância do poder.

O referido Maduro derrubou a regra limitativa de mandatos. Pode-se se reeleger até quando quiser e a Corte Suprema venezuelana já deu seu aval a respeito.

Para rematar, e graças ao aparelhamento do estado venezuelano, barrou, pelos seus comandados, duas candidaturas à presidência. E não deu a mínima à reprovação de Lula. Em síntese, Maduro escolhe os candidatos que não quer enfrentar. O princípio republicano da igualdade de todos perante a lei foi rasgado pelo ditador Maduro.