Governo federal não bloqueou água no Nordeste

Conclusão do Comprova: É enganoso conteúdo compartilhado nas redes sociais que associa problemas no fornecimento de água no Nordeste a bloqueios supostamente praticados pelo governo federal. A publicação no TikTok usa trecho de um vídeo do deputado Leandro de Jesus, em que ele menciona a taxa de desnutrição de bebês na Bahia em meio a críticas que faz ao PT. O trecho foi retirado de contexto porque as críticas do deputado são endereçadas ao governo da Bahia e não ao governo federal. O post, que coloca as imagens da transposição sem água ao fundo, tenta relacionar as críticas à suposta falta de água em partes da transposição.

O Comprova apurou que, no caso dos municípios cearenses mencionados no primeiro vídeo, não houve bloqueio ou paralisação de bombeamento por parte do governo Lula. Segundo a Secretaria de Recursos Hídricos do Ceará, o único momento em que a liberação de água foi pausada ocorreu em novembro de 2022, ainda no governo de Jair Bolsonaro (PL). Na ocasião, uma fissura na estrutura da Estação de Bombeamento de Salgueiro (PE) fez com que o fornecimento fosse interrompido para manutenção.

Já o município de Santana, no interior da Bahia, mencionado no segundo vídeo, não depende da transposição do Rio São Francisco para obtenção de água, segundo a administração municipal.

O Comprova não conseguiu, até o fechamento desta verificação, confirmar onde ou quando foi feita a filmagem do trecho da transposição mostrado nos vídeos investigados.

Alcance da publicação: Até terça-feira (19/9), o vídeo somou no TikTok 5,7 mil curtidas; 4,2 mil compartilhamentos e 116,1 mil visualizações. Já no X, a publicação acumula 9,5 mil visualizações, 387 curtidas e 243 compartilhamentos.

Como verificamos: O Comprova analisou as imagens utilizadas nos vídeos investigados e buscou identificar se elas correspondiam, de fato, ao local indicado na legenda. A verificação entrou em contato com a Secretaria de Recursos Hídricos do Ceará, que negou que as imagens tenham sido feitas no município de Missão Velha.