Bolsonaro não foi chamado de 'ladrão' no Recife; áudio foi alterado

Candidatos apoiados por Bolsonaro foram derrotados em Recife e Olinda. A disputa no Recife foi resolvida no primeiro turno com a vitória de João Campos (PSB), que obteve 78,12% dos votos válidos; Gilson Machado (PL) ficou em segundo, com 13,9% (aqui). Em Olinda, Izabel Urquiza (PL) recebeu 24,83% dos votos válidos no primeiro turno, mas terminou em terceiro lugar (aqui). Mirella (PSD) superou Vinícius Castello (PT) no segundo turno por 51,38% a 48,62% e foi eleita (aqui).

