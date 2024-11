É falso que ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes não cursaram direito

Os dois atuaram antes como advogados. Segundo o STF, Toffoli exerceu a advocacia em Brasília e em São Paulo em dois períodos distintos: entre os anos de 2005 e 2007 e, também, entre 1991 e 1995. "O que só seria possível com o documento fornecido pela OAB", reforça o Supremo. O ministro também é professor de Direito Constitucional na Escola da Magistratura da Associação dos Magistrados do Distrito Federal e no UniCeub (Centro de Ensino Unificado de Brasília). Já o o ministro Gilmar Mendes ocupou o cargo de procurador da República, aprovado por meio de concurso público, antes de ingressar no STF. "O ministro também ocupou cargos na Secretaria Geral da Presidência da República (adjunto e consultor jurídico), foi assessor técnico no Ministério da Justiça, subchefe de assuntos jurídicos na Casa Civil da Presidência da República, além de advogado-geral da União entre os anos de 2000 e 2002. Na área acadêmica, Gilmar Mendes é professor aposentado da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília (UnB), assim como é professor do Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP) desde o ano de 1998, entre outras inúmeras atividades em diversas instituições de ensino", destaca o Supremo.

Indicação de ministros do STF é feita pelo presidente. A escolha tem de ser aprovada pela maioria absoluta do Senado Federal (41 dos 81 senadores) após sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. "De acordo com a Constituição Federal (artigo 101), os ministros do STF são escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 70 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada", destaca o Supremo.

STF alerta sobre conteúdos desinformativos. "O STF alerta para a importância de não repassar informações publicadas em locais não confiáveis e com dados alarmistas ou teorias conspiratórias. Para conscientizar a sociedade sobre a importância do papel de cada um para evitar a propagação de notícias falsas sobre o STF e seus ministros, o Supremo Tribunal Federal publica notícias, quando necessário, nas quais informações falsas ou deturpadas atribuídas à Corte e aos seus ministros são objeto de correção", diz o Supremo.

Viralização. Uma publicação que circula no X (antigo Twitter) já contava nesta quarta-feira (13) com mais de 317 mil visualizações, 3.000 compartilhamentos e 751 comentários. O próprio STF comentou a publicação, dizendo se tratar de um conteúdo falso.

