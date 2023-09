Vídeo de projeção em prédio de NY com frase de apoio a Lula é de 2022

Conclusão do Comprova: Não é atual o vídeo que mostra a frase "The world needs Lula" projetada em um prédio em Nova York. A imagem foi publicada inicialmente no perfil do portal ClimaInfo na rede X (antigo Twitter) em 29 de outubro do ano passado, um dia antes do segundo turno das eleições presidenciais. Ela não tem relação com a visita de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Nova York nesta semana, onde participa da abertura da 78ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

No mesmo ano, o ClimaInfo confirmou ao Estadão Verifica que a projeção foi feita no edifício Chrysler, no dia 28 de outubro, e durou cerca de meia hora. Disse ainda que a iniciativa partiu de "ativistas brasileiros, norte-americanos e ingleses, que entenderam a repercussão global da eleição brasileira e, como sabem que seriam afetados pelo resultado, mas não poderiam votar, quiseram dar seu recado". O portal também informou que os responsáveis pediram para não serem identificados.

O Comprova entrou em contato com o ClimaInfo, mas não obteve resposta até a publicação desta checagem.

A peça que voltou a circular omite a data e contexto da projeção, dando a entender que a manifestação é atual. Diversos usuários publicaram comentários em apoio ao presidente e enaltecendo o reconhecimento recebido pelo petista.