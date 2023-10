Policiais foram expulsos pelo MST de protesto no PR, e não feitos reféns

Três policiais militares foram rendidos e expulsos por manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) de um protesto que bloqueou a rodovia PR-170 na altura de Guarapuava, no centro-sul do Paraná, em 19 de outubro. Diferentemente do que alega publicação no Telegram, eles não foram feitos reféns, o que foi negado pelo MST e pela própria Polícia Militar do Paraná (PMPR). O ato reivindicava a regularização fundiária de comunidades na região.

Conteúdo investigado: Vídeo publicado no Telegram traz a seguinte legenda: "Que absurdo, policiais são feitos de reféns por Terroristas MST [sic] em Guarapuava no Paraná". O registro mostra ao menos dois policiais rendidos por várias pessoas que caminham com bandeiras do MST à beira de uma rodovia, no que parece ser um protesto. Há dois narradores no vídeo, que, aparentemente, gravam a cena de dentro de um carro que percorre a pista. "Pegaram a polícia? refém. Filma, filma", diz um deles.

Onde foi publicado: Telegram e X (antigo Twitter).