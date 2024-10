Post que questiona pesquisas eleitorais em São Paulo usa vídeo de pegadinha

Conclusão do Comprova: O conteúdo é um recorte de um quadro do humorista Ítalo Sena. No vídeo completo, disponível em seu canal no YouTube, Sena elabora pegadinhas com temas sugeridos por seguidores nas redes sociais. Um deles pede: "Aproveita que é época e faz a pegadinha manipulando pesquisa de eleição". No quadro, o humorista, que se passa por entrevistador de um instituto fictício de pesquisas eleitorais, pergunta às pessoas na rua em que elas votarão para a Prefeitura de São Paulo.

Ele não aceita as respostas e sugere registrar que os eleitores votarão em um candidato diferente do que foi respondido na pesquisa. A um homem, que afirma que vai votar em Pablo Marçal (PRTB), o entrevistador pergunta: "Eu posso botar [registrar] Boulos? É que eu peguei muito [entrevistado que disse votar em] Marçal". É este o trecho postado do canal no Telegram. Ele segue agindo da mesma forma diante das respostas dos entrevistados. A outro homem que declara voto em Marina Helena (Novo), Sena avisa: "Eu vou botar Boulos". Já a um senhor que revela que votará em Guilherme Boulos (PSOL), o humorista questiona: "Tem problema se botar Marçal? É que eu peguei muito Boulos".

No quadro, após reação contrária das pessoas, o humorista avisa que se trata de uma pegadinha. Recortes do conteúdo também foram publicados no Instagram de Ítalo Sena.

Apesar de a campanha de Marçal ter informado outro canal do Telegram ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o grupo que postou o vídeo verificado também é oficialmente do candidato - era nele que Marçal divulgava seus cursos como coach, como mostra postagem de 25 de abril do ano passado. O mesmo endereço do perfil do Telegram aparece em uma página do antigo site de Pablo Marçal gravada com utilização da ferramenta Wayback Machine, em 3 de agosto de 2021.

O site hoje está fora do ar, mas aparece em uma postagem do canal oficial do Facebook informado pela campanha de Marçal à Justiça Eleitoral. A publicação, de 13 de maio deste ano, divulga um curso dele.

O recorte do conteúdo postado no Telegram dá margem para que sejam lançadas dúvidas sobre as pesquisas eleitorais. É o que se percebe nos comentários da publicação, em afirmações como "é bem assim mesmo" e "bem isso". Em outro, uma mulher conta a experiência de uma amiga nos anos 1990, em Porto Alegre, que, segundo ela, fazia a pesquisa de qualquer jeito. Ela não informou a qual instituto a amiga pertencia.