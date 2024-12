Havan não encerrará atividades no Brasil; post distorce fala de Hang

Abaixo, há um vídeo de uma entrevista de Hang. "Novos negócios não vou fazer. Não devo crescer, não devo mais investir no país. Eu vou cuidar da minha vida. Pela primeira vez, eu vou pensar não no coletivo e pensar em mim. (...) É muito triste que um país desse tamanho, com tantas possibilidades... Quem vai investir em um país que vai quebrar lá na frente?", diz o empresário.

A mensagem "Havan vai fechar tudo e ir embora do Brasil #FAZUELI" em destaque completa o post, que não faz qualquer menção sobre a data da entrevista do empresário.

Por que é falso

Entrevista de Hang tem dois anos e trecho foi retirado de contexto. Por meio de busca reversa (aqui), verifica-se que o trecho utilizado nos posts desinformativos foi retirado da participação de Hang no podcast Os Sócios. O empresário foi entrevistado na 103ª edição do programa, transmitido ao vivo em 28 de outubro de 2022, dois dias antes do segundo turno das eleições presidenciais (aqui, com a íntegra da entrevista, e abaixo).

0:00 / 0:00

Hang não disse que fecharia Havan e sairia do Brasil. As publicações enganosas retiraram a pergunta feita por Bruno Perini e parte da resposta do empresário (aqui, com o recorte do trecho original citado, e abaixo, a partir de 0:06). O apresentador questiona como ficariam os investimentos da Havan diante do "cenário de incertezas" políticas no Brasil. Hang responde: "O presidente [Bolsonaro], se reeleito, continuamos acelerando, abrindo lojas. (...) Não deu Bolsonaro, vou rever minha vida". Em momento algum ele fala sobre a possibilidade de encerrar as atividades da Havan e deixar o Brasil com a vitória de Lula.