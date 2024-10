Fortaleza não teve troca de 6.000 urnas nem denúncia de fraudes na eleição

Fortaleza não teve 6 mil urnas eletrônicas trocadas e nem registrou fraude nas eleições municipais de 2024. Vídeo com o primeiro assunto circulou no Kwai. O segundo repercutiu no X e no WhatsApp. Publicações falsas tiraram de contexto entrevista sobre distribuição de urnas no Ceará e vídeo antigo sobre o pleito de 2022. O TRE-CE confirmou a troca de apenas quatro urnas no segundo turno da capital cearense e afirmou não ter havido fraude no pleito.

Conteúdo investigado: Publicação no Kwai afirma que 6 mil urnas foram trocadas em Fortaleza e que a ação "fez a diferença" no resultado; vídeo no X que mostra comemoração de suposta vitória de André Fernandes (PL) após constatada fraude nas eleições; e áudios no WhatsApp que colocam sob suspeita as urnas ao também mencionarem fraude.

Onde foi publicado: Kwai, X e WhatsApp.