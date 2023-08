Biden não dormiu durante evento em homenagem às vítimas no Havaí

A publicação usa uma cena da C-SPAN, jornal norte-americano, que supostamente mostrava o presidente americano dormindo durante evento em homenagem às vítimas de incêndios no Havaí.

O título da matéria, em tradução livre do inglês, é: "Exclusivo: Pres. Biden em encontro com sobreviventes".

Sobreposto à imagem de baixa resolução da reportagem está escrito: "Biden dormiu na homenagem às vítimas do Havaí".

Por que é falso

Vídeo foi retirado de contexto. No dia 21 de agosto, Joe Biden participou de um evento comunitário em Lahaina, no Havaí (aqui). O evento, que foi filmado, teve um trecho cortado para espalhar desinformação sobre o presidente dos Estados Unidos.

É possível ver, pelas imagens, que Biden abaixa a cabeça por 25 segundos, mas mantêm os olhos abertos durante o evento (aqui). O presidente tosse no segundo 14, olha para baixo e ergue a cabeça novamente no segundo 39. Inclusive, em um determinado momento, Biden balança a cabeça, num gesto em que parece concordar com o discurso.