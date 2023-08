Mensagem distorce fala do criador da técnica PCR para minimizar covid-19

Em um momento do trecho compartilhado pelo Whatsapp, Mullis afirma: "Qualquer pessoa pode testar positivo para praticamente qualquer coisa com um teste PCR, se você executá-lo por tempo suficiente com PCR, se fizer bem, poderá encontrar quase tudo em qualquer pessoa. Isso não diz que você está doente."

O vídeo é acompanhado da seguinte mensagem: "Explicação da farsa do teste RT-PCR, usado mundialmente para supostamente detectar o coronavírus e diagnosticar 'casos' de Covid. Quem desmascara a farsa é o próprio criador da técnica PCR, Kary Mullis".

Por que é distorcido

Declaração foi feita em 1997. Ao pesquisar por "Kary Mullis", "PCR", "HIV" no Google, aparece como um dos resultados uma checagem feita pela organização inglesa "Full Fact" (aqui). O texto cita que a declaração foi originalmente dada em uma palestra em Santa Mônica (EUA), em 1997, conforme mostra registro do site "Internet Archive" (aqui). O portal reúne arquivos multimídia publicados nas últimas décadas.

Além de ser antiga, a declaração do vencedor do Prêmio Nobel de Química diz respeito ao uso da técnica para identificação do HIV, vírus que pode causar a Aids. Kary Mullis também era conhecido por ser um negacionista da doença (aqui).

Apesar do bioquímico não estar se referindo ao coronavírus em sua fala, é verdade que a mera identificação do vírus no teste não significa que o paciente esteja doente. É possível se infectar, sem apresentar os sintomas da covid-19. Porém, a pessoa ainda pode transmitir o vírus (aqui).