Posts distorcem campanha contra prostituição infantil da Holanda

"O plano maligno é de a todo custo tentar escravizar nossas crianças! Um programa de televisão na Holanda apresentou para as crianças uma série de 'brinquedos' para elas tentarem descobrir o que era!", escreveu a autora do post na descrição.

Outra publicação no TikTok com o mesmo conteúdo distorcido também diz que o mundo está doente e que a ideia foi de um "pragrama (sic)" de TV na Holanda.

Por que é distorcido

Peça faz parte de uma campanha contra a prostituição infantil, realizada em 2017 pela instituição internacional "Free a Girl" (Liberte uma Garota, em tradução livre), direcionada à Holanda. Ao fazer uma busca reversa de imagem com um print do vídeo, aparecem publicações que citam a propaganda e a organização (aqui). Pesquisando pela instituição no Google, um dos resultados encontrados é uma reportagem do jornal inglês Daily Mail sobre a propaganda (aqui).

As duas publicações com a desinformação omitem o trecho da propaganda original em que imagens reais de uma criança sendo prostituída é exibida, e depois a mensagem "lute contra a prostituição infantil" aparece na imagem. O vídeo original está disponível no canal da Free a Girl no Vimeo (aqui) - o trecho omitido começa aos 35 segundos.

De acordo com a reportagem do Daily Mail - que conversou com Evelien Hölsken, diretora e co-fundadora da instituição -, a ideia da campanha era chocar, ressaltando o contraste entre a inocência de crianças manuseando brinquedos sexuais e imagens reais de outra criança sendo prostituída. A peça tinha o lema "sexo não é brincadeira de criança".