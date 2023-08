Rosto de Bolsonaro não aparece em projeção do Al-Hilal ao lado de Neymar

"O Neymar é realmente o rei do mundo árabe. Além de desembarcar no país ostentando sua fé em Jesus, ainda teve o seu pedido atendido, colocando a imagem de Jair Bolsonaro ao seu lado no show de apresentação promovido pelo Al Hilal", diz o texto.

Por que é falso

As imagens compartilhadas nos perfis oficiais do Al-Hilal nas redes sociais desmentem a afirmação. As fotos originais mostram apenas o rosto de Neymar sendo projetado - a partir de drones - acima do Estádio Internacional Rei Fahd (aqui e aqui).

Um vídeo divulgado pelo clube e reproduzido pelo UOL também mostra apenas o rosto de Neymar na apresentação (aqui). A projeção pode ser vista em 1min25seg (veja abaixo).