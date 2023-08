Cantora presa pela PF não foi detida por cantar música gospel

"Quem é Fernanda Oliver, a criadora da canção gospel mais linda e mais tocada nesse Brasil? Então eu me levanto e levo meu povo comigo teve sua prisão decretada pelo todo-poderoso dono da Justiça brasileira Alexandre de Moraes", afirma o narrador do vídeo.

Ele cita músicas de autores que deveriam ter punição no lugar dela. "No seu entendimento, a canção dessa é moça anti-democrática. Engraçado que as canções 'sentar o dedo na polícia', 'bater na mina' e músicas de Raul Seixas fazendo apologia às drogas, não é contra democracia."

Por fim, ele acusa Moraes de receber royalties pelas músicas que são impróprias e ficam no ar. "Acho, Alexandre de Moraes, que esse povo todo paga royalties para você e ela, como não quis pagar nenhuma moedinha para você, tu emputeceu e mandou prender mais uma vítima. Tu não tem precedente, tua canalhice vai além do alcance (sic), tu usa a Justiça em benefício próprio, do PT, da Globo e dos bandidos de plantão que estão coniventes contigo do Congresso Nacional. Se é crime, a canção dela, tu vai ter que botar milhões de pessoas na lista, inclusive eu."

Por que é falso

Cantora não foi presa por cantar música gospel. Fernanda foi presa em Goiânia, na 14ª fase da Operação Lesa Pátria, por incentivar e participar de atos golpistas (aqui e aqui), após transmitir a invasão do 8 de janeiro ao vivo em suas redes sociais.

Fernanda Ôliver fazia parte de um grupo que organizou o transporte das pessoas para o dia da invasão, segundo o STF em nota ao UOL Confere. "Esse grupo ficou conhecido nas redes sociais como 'Festa da Selma'. O caso ainda corre em sigilo e, portanto, o STF não pode repassar mais detalhes sobre o andamento", disse informou o Supremo.