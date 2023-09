Governo do Paraná não cancelou desfile de 7 de Setembro

As publicações compartilham um trecho de um vídeo que seria do suposto anúncio do governo do Paraná sobre o cancelamento do desfile do 7 de Setembro.

"É ISSO MESMO? NÃO VAI TER DESFILE DE 7 DE SETEMBRO? NO ESTADO DO PARANÁ!!! TEM QUE FAZER ISSO EM TODO TERRITÓRIO BRASILEIRO. AS FFAA [referência às Forças Armadas] ESTÁ SEM MORAL TRISTE REALIDADE", diz um texto de um post compartilhado no TikTok.

Outra postagem no Kwai com a mesma afirmação também destaca o vídeo do suposto anúncio com o título: "DESFILE DO 7/9 ESTÁ CANCELADO NO ESTADO DO PARANÁ". O homem que aparece no vídeo parabeniza o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), pela suposta decisão e diz esperar que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), faça o mesmo.

Por que é distorcido

A Secom do governo do Paraná negou, por meio de nota enviada ao UOL Confere, que o estado tenha cancelado as comemorações pelo 7 de Setembro. O comunicado ressalta que o governador participou ontem (4) da abertura da "Semana da Pátria" (aqui).

"O estado vai apoiar novamente, como sempre faz, o desfile da capital, que é organizado pela 5ª Divisão do Exército. Ele deve contar com cerca de 4 mil participantes, inclusive das forças estaduais", diz a nota. Um texto no site da prefeitura de Curitiba também confirma a programação pela Independência do Brasil (aqui).