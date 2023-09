Doações não foram interrompidas em Lajeado (RS) até visita de Lula

Em outro vídeo publicado na rede social da ONG que ela preside, a mulher afirmou que se equivocou ao citar o nome do presidente Lula, e que, na verdade, ela fazia menção à visita do presidente em exercício, Geraldo Alckmin, que esteve no município neste domingo (10). Samara, no entanto, não negou as afirmações feitas no primeiro vídeo sobre a suposta interrupção das entregas de donativos por causa da visita do presidente.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, acionou a Polícia Federal para investigar a mulher.

Reitero que fake news é crime, não é "piada" ou instrumento legítimo de luta política. Esse crime é ainda mais grave quando se refere a uma crise humanitária, pois pode gerar pânico e aumentar o sofrimento das famílias. A Polícia Federal já tem conhecimento dos fatos e adotará as? -- Flávio Dino (@FlavioDino) September 11, 2023

Este conteúdo também foi checado por Aos Fatos e Boatos.org.