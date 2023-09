Steve Jobs não deixou mensagem antes de morrer sobre riqueza e amor

Um homem aparece em um vídeo compartilhado no Facebook, com o texto "reflete sobre isso", afirmando que, além da fortuna bilionária deixada por Jobs, o empresário também teria deixado uma "mensagem importantíssima pra todos nós".

No texto, o cofundador da Apple teria se arrependido sobre o acúmulo de riqueza e refletido de que o dinheiro não é suficiente. "Percebo que todo reconhecimento e riqueza que tenho não faz sentido diante da morte iminente. Tenho dinheiro pra contratar o melhor, na tarefa que for, mas não é possível contratar alguém pra carregar a minha doença", diz um trecho.

A mesma mensagem falsa é compartilhada em publicações em outras redes sociais, como Twitter e TikTok.

Por que é falso

Mona Simpson, uma das irmãs de Steve Jobs, publicou no jornal norte-americano The New York Times, dias após a morte do irmão em 2011, um texto em que revela o que o cofundador da Apple disse em seu leito de morte (aqui). Segundo ela, as últimas palavras foram monossílabas, repetidas três vezes: "Oh uau. Oh uau. Oh uau".

"Antes de partir, ele olhou para sua irmã Patty, depois por um longo tempo para seus filhos, depois para sua companheira de vida, Laurene, e depois por cima dos ombros deles", escreveu Mona sobre o que Jobs teria feito antes de dizer as palavras.