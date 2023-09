É falso que Lula tenha roubado canetas em evento na Índia

O que diz o post

O vídeo viral mostra Lula pegando canetas em sua mesa enquanto se despede de outros chefes de Estado. Depois ele as entrega para Janja, que as guarda na bolsa.

Sobreposto as imagens está escrito: "Furto de Canetas na Índia. Ladrão".

Por que é falso?

Canetas eram de uso particular do presidente brasileiro, segundo a Secom. Em nota ao UOL Confere, a Secretaria respondeu que Lula não roubou nenhuma caneta. "No vídeo realizado durante o encerramento da 18ª Reunião de Cúpula do G20, realizada em Nova Délhi (Índia), o presidente recolhe objetos particulares que estavam na mesa que ele estava utilizando", afirmaram.

No site oficial do governo, a Secom também informou que a organização da cúpula do G20 procurou usar itens fabricados com materiais sustentáveis. Além dos lápis de madeira, foram utilizadas canetas de bambu e garrafas de vidro para a água, abolindo assim ao máximo o uso de plástico no evento (aqui).