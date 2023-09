Peru não aprovou pena de morte para políticos corruptos

Medidas primeiras e ordenadas com um decreto legislativo que as empresas condenadas por corrupção nunca mais possam contratar com o Estado. Eu determinei a 'morte civil' dos funcionários corruptos para que nunca mais possam trabalhar no Estado. A partir de hoje, todos os contratos de concessão do Estado peruano obrigatoriamente incorporarão a cláusula Anticorrupção com o objetivo de proteger nossos interesses como país. Em quarto lugar, triplicaremos o orçamento da Procuradoria dedicado a investigar e capturar os corruptos, venham de onde vierem. Quinto, hoje também anuncio a criação de um sistema para recompensar os funcionários e cidadãos honestos que denunciem atos de corrupção. Pedro Pablo Kuczynski, ex-presidente do Peru em discurso em 2017

Na sua declaração, ele não se referia à morte literal dos políticos, mas sim a um decreto de outubro de 2016, que proibia condenados por corrupção de retornar a cargos públicos no governo peruano (aqui e aqui).

O conteúdo também foi checado pela Reuters.

