Vídeo não mostra suposta 'Parada do Orgulho da Família' na Sérvia

O que dizem os posts

As publicações são compartilhadas em perfis nas redes sociais de direita e conservadores, na tentativa de fazer um contraponto à Parada do Orgulho LGBT+. "Parada do Orgulho da Família na Sérvia. É disso que o mundo mais precisa", diz a descrição de um post no "X" - antigo Twitter.

"Parada do Orgulho da Família, na Sérvia. Espetacular!", diz outra publicação no Instagram. O mesmo vídeo aparece no Facebook.

Por que é distorcido

O vídeo é de um desfile na Sérvia, mas não é chamado de "Parada do Orgulho da Família", nem há informações que o objetivo seja se contrapor às pautas LGBTQIAPN+.

Um trecho do momento em que as pessoas de branco com os bebês aparecem está disponível, em outro ângulo, no canal no Youtube da emissora local TV Lav plus (aqui). O vídeo é de agosto de 2022. Veja a comparação das duas cenas - a utilizada no post desinformativo com a gravada pela TV local: