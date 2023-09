MST não invadiu suposta fazenda do cantor Gusttavo Lima em Minas Gerais

O MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra) não invadiu uma fazenda do cantor Gusttavo Lima, localizada em Coronel Pacheco (MG), ao contrário do que afirma vídeo compartilhado nas redes sociais. As assessorias do MST e do músico negam a afirmação.

O que diz o vídeo

A montagem mostra uma reportagem sobre a invasão de membros do MST em uma fazenda localizada em um trecho da rodovia MG-133, localizado no município de Coronel Pacheco.