Vídeo mostra Lula sendo aplaudido em evento do PAC, não em discurso na ONU

"Lula aclamado e aplaudido de pé pelo os (sic) chefes de estado na ONU. Senta e Chora Bolsonarista", diz um texto inserido na montagem, acompanhado de emojis de risadas.

Por que é falso

O vídeo foi gravado durante o lançamento do novo PAC, em 11 de agosto. Uma foto compartilhada no perfil de Lula no "X" - antigo Twitter - nessa data mostra o mesmo palco do trecho compartilhado nas redes, decorado por flores (aqui).

É possível encontrar o vídeo no perfil do ministro-chefe da Secom (Secretaria de Comunicação), Paulo Pimenta, no Instagram. A gravação foi publicada originalmente em 11 de agosto (aqui).

Outro indicativo de que o vídeo não mostra o presidente sendo aplaudido na ONU é a presença, na primeira fileira, da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB). Os dois não integraram a comitiva de Lula que viajou a Nova York durante a 78ª Assembleia Geral da ONU (aqui). Alckmin atuou como presidente em exercício do País até Lula voltar da viagem, ontem (21).

O discurso do presidente brasileiro na ONU só aconteceu na última terça-feira (19). Lula foi mais aplaudido em três momentos: quando foi anunciado, ao dizer que o Brasil estava "de volta" e ao falar na Amazônia (aqui).