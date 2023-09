É falso que jornalista da GloboNews foi demitido após comentário sobre Dino

O vídeo mostra a crítica do comentarista, feita durante o programa "Em Pauta", no último dia 18. "Essa ideia da indicação do Flávio Dino é uma avacalhação, né? Vamos falar claro. É a primeira vez na história recente que um político...Flávio Dino um dia foi juiz, mas isso aí faz parte da biografia oculta dele. Flávio Dino é um político. Ele fez toda uma carreira de liderança política. É a primeira vez que um político é indicado, ou será indicado, nessa hipótese, ao STF".

"ATENÇÃO. JORNALISTA DEMITIDO AO VIVO", diz um texto inserido no vídeo, em tom alarmista.

Por que é falso

A Rede Globo negou que o jornalista tenha sido demitido, segundo nota enviada ao UOL Confere pela assessoria de imprensa da emissora. "A informação é falsa".

No vídeo não há menção à demissão do jornalista ou alguma intervenção da equipe do programa para anunciar a saída do comentarista (aqui).

Outro indicativo de que Demétrio Magnoli não foi demitido da GloboNews é a presença dele na edição de sexta-feira (22) do Em Pauta. Um dos comentários do jornalista foi compartilhado pela própria emissora no "X", antigo Twitter.