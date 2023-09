Governo Lula não anunciou fim do Programa Bolsa Família

Benefício foi excluído do teto de gastos. No trecho destacado pelas peças de desinformação, Alckmin menciona a 'exclusão do Bolsa Família', o que foi interpretado como um sinal de que o programa seria encerrado. Porém, o vice-presidente estava se referindo à exclusão do benefício do teto de gastos, que é uma âncora fiscal para controlar as despesas do governo.

Sua exclusão do teto foi decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Gilmar Mendes, que atendeu a pedido feito pela Rede (aqui).

Não há nenhum anúncio na imprensa ou nos canais oficiais do governo (aqui) sobre extinção do Bolsa Família, segundo busca realizada pelo UOL Confere.

Programa foi relançado no governo Lula. Agora, o valor do benefício a ser concedido varia conforme o tamanho e características familiares. "Aquelas com três ou mais pessoas passarão a receber mais do que uma pessoa que vive sozinha", segundo descrição do programa no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Pec da Transição

A PEC da Transição foi aprovada em dezembro do ano passado e ampliou o limite do teto de gastos em R$ 145 bilhões (aqui). O projeto também permitiu a desvinculação, a partir de 2023, de despesas como doações destinadas a projetos socioambientais, investimentos com recursos do PIS/Pasep esquecidos em contas de trabalhadores e receitas próprias de instituições federais e científicas.