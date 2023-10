Programa 'Voa Brasil' ainda não foi lançado; site de 'cadastro' é golpe

Três dias depois, a Secretaria de Comunicação Social publicou novamente um desmentido: "Governo federal não está fazendo cadastro do Voa Brasil" (confira aqui). O texto reafirma que o programa ainda não foi lançado, e que as regras para participação ainda não foram definidas.

No dia 16, a Secom informou que o único meio de cadastro para acesso a programas do governo federal é através do site gov.br (veja aqui). O texto diz que ainda não há data prevista para o lançamento do programa, mas a expectativa é que saia ainda este ano. "Antes de fazer as malas, certifique-se de que você já tem acesso à plataforma GOV.BR. Esse é o seu passaporte para o Voa, Brasil e outros programas do Governo Federal. Não entre em perrengue, entre no GOV.BR", afirma.

Em resposta ao UOL Confere, a assessoria de comunicação da Globo reafirmou que a publicação é falsa.

A Perfect Pay. Uma matéria do Aos Fatos de julho deste ano denunciou que a plataforma de mediação de pagamentos Perfect Pay impulsionava e premiava golpes e vendas de produtos fraudulentos (veja aqui). A mediação pela plataforma impede a identificação do golpista, por exemplo, já que o pagamento é feito pelo CNPJ dessa empresa. O UOL Confere entrou em contato com a empresa e aguarda uma resposta sobre o uso da plataforma para o golpe do "Voa Brasil".

Cuidados em compras virtuais

Fique atento às informações da empresa em que está comprando e desconfie de promoções excessivamente vantajosas. Pesquisar sobre a suposta empresa e observar com atenção o site podem ajudar a descobrir se o conteúdo é potencialmente fraudulento.