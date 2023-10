Vídeo em que foguete atinge Faixa de Gaza é de 2022

Israel e Jihad fizeram acusações mútuas. Na época, Israel acusou a Jihad Islâmica de ter lançado o foguete. Porém, o grupo extremista negou a autoria e acusou Israel.

Disputa de narrativa. A troca de acusações em 6 de agosto de 2022 se repete nesse novo ataque a um hospital na Faixa de Gaza. Israel voltou a afirmar que o bombardeio foi causado por um lançamento malsucedido da Jihad Islâmica, enquanto a organização e o grupo extremista palestino Hamas culpam os israelenses (aqui).

Viralização. A publicação no Instagram com o vídeo distorcido, compartilhada no dia do ataque ao hospital na Faixa de Gaza, registra 23,1 mil visualizações e 1.379 mil.

Este conteúdo também foi checado por Estadão Verifica.

