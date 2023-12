Notícia sobre 'mortes por vacina' é de 2018 e não tem relação com a covid

Por que é distorcido

Vídeo é de 2018. O trecho original foi localizado em uma busca simples no Google com a frase, que aparece no canto inferior do vídeo, "2 pessoas morreram depois de tomar a vacina aqui na Capital" acompanhada de "SP1", que é o nome do programa (veja aqui).

Mortes relatadas no programa foram causadas por reação à vacinação contra a febre amarela, não contra a covid-19, que ainda não existia (veja aqui). No começo do vídeo chega a aparecer rapidamente a palavra "Vacina da Febre Amarela", que, no post desinformativo, é alterada depois.

A notícia foi editada. A íntegra da reportagem tem 3 minutos e 15 segundos, enquanto o trecho utilizado no post desinformativo tem 40 segundos. No vídeo original, Cesar Tralli faz referência à febre amarela, o que foi cortado na publicação desinformativa. Veja a fala completa de Tralli (em destaque os trechos cortados):

Gente, é importante lembrar o seguinte: só deve tomar essa vacina contra a febre amarela quem for viajar ou mora em área de risco. A vacina tem, sim, contraindicações e riscos à saúde. O Secretário Municipal da Saúde aqui de São Paulo, Wilson Pollara, me confirmou agora há pouco por telefone que duas pessoas já morreram aqui em São Paulo depois de tomar a vacina, um homem e uma mulher. Os médicos suspeitam que eles estavam com a imunidade baixa. Outras três mortes de pessoas que tomaram as vacinas também estão sendo investigadas. Uma delas deve se confirmar mais um homem. Todas essas pessoas tomaram a vacina de outubro para cá. Cesar Tralli, durante SP1 de 2018

A imunização contra a febre amarela é indicada para pessoas entre nove meses e 59 anos, de acordo com o Ministério da Saúde (veja aqui).