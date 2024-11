É falso que cantora ateou fogo na Bíblia em festival do MST

Por que é falso

É um livro de mágica, e não a Bíblia. Uma busca pelos termos "livro que pega fogo" retorna vários resultados com o item de mágica à venda (aqui). O livro, como aparece no vídeo da cantora, tem apenas uma capa preta e nenhuma referência religiosa.

Cantora diz que jamais queimaria a Bíblia. Procurada pelo UOL Confere, a artista, em nota, disse: "Sou uma cantora formada em teatro. Meus shows são sempre performáticos. Fui uma criança fascinada por mágica. Quando faço shows, gosto de trazer números de mágica para o espetáculo. Eu jamais queimaria a Bíblia na minha vida. Meu número de mágica envolve acender um livro (dentro daquele livro, que comprei assim já numa loja de mágica, tem um isqueiro grande), ao fechar o livro, o fogo se apaga."

MST também desmentiu boato. O show da Letrux ocorreu em 9 de novembro, na segunda edição do Festival do MST: Por Terra, Arte e Pão, dentro da programação cultural da II Feira Potiguar da Agricultura Familiar e Economia Solidária, realizada pela SEDRAF (Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar) do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, e teve a participação de diferentes artistas. Uma nota publicada nos perfis do MST Potiguar e do MST, no Instagram, diz que as publicações que sugerem performance com fogo na Bíblia são falsas (aqui).

Viralização. Nesta segunda-feira (18), no Instagram, o post desinformativo tinha mais de 241 mil visualizações.

A postagem também foi verificada por Aos Fatos, Estadão Verifica e Lupa.