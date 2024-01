É falso que ivermectina seja indicada no tratamento e prevenção da dengue

É falso que a ivermectina teve eficácia comprovada na prevenção e tratamento contra a dengue, como afirmam postagens que circulam nas redes sociais. O uso do medicamento não é recomendado para isso.

O que diz o post

As publicações usam o seguinte texto: "A ivermectina já demonstrou sua eficácia na redução da carga viral da dengue, de maneira dependente da dose. A ivermectina tem um efeito antiviral comprovado contra outros vírus de RNA de fita única, como dengue ou febre amarela, contra os quais conseguiu inibir sua replicação in vitro. Além disso, tem um papel imunomodulador que é interessante de avaliar, já que foi visto que um dos grandes problemas do vírus da dengue é a imunoamplificação. O desaparecimento do quadro clínico - quando é administrado precocemente - ocorre em menos de 72 horas. Da mesma forma, os indivíduos que recebem doses profiláticas de IVM não contrairão dengue, mesmo quando inoculados através da picada de mosquitos Aedes, o que confirma o efeito viricida do composto. Além disso, esses mosquitos morrerão após tal picada, a uma taxa 6 vezes maior do que seu ciclo de vida normal. Isso foi observado em animais de fazenda, que receberam IVM para evitar doenças transmitidas por mosquitos (Culex, Anopheles, Aedes, etc.). Dada essa descoberta, o efeito foi replicado em voluntários humanos, com igual sucesso".