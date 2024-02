Aumento dos casos de dengue não tem relação com vacinas da covid-19

"Então quer dizer que todos os locais onde tem vacinação (Não importa qual vacina) inicia-se surtos epidemicos de doenças? Hum", diz a legenda da postagem.

Por que é falso

Pfizer descarta relação do estudo realizado em Toledo com aumento dos casos de dengue. Em nota enviada ao UOL Confere, a empresa explica que o imunizante apenas ajuda o organismo a gerar imunidade contra a covid-19. Veja:

A vacina (contra a covid-19) não possui nenhuma relação com o vírus da dengue e seu agente transmissor, tampouco existem evidências científicas para tal associação.

Ministério da Saúde também nega possível relação dos casos de dengue com vacina da covid-19, em nota enviada ao UOL Confere. A pasta salientou ainda que faz avaliações permanentes de evidências científicas mais atuais sobre a dengue e a covid-19 no âmbito internacional e monitora o cenário epidemiológico dessas doenças no Brasil e no mundo.