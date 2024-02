Lula não disse em entrevista que 'roubou' R$ 1,2 trilhão em seu governo

Reservas internacionais cresceram nos mandatos de Lula, mas não chegaram a US$ 370 bilhões. No fim de 2010, quando Dilma Rousseff já havia sido eleita e Lula deixaria a presidência da República, as reservas internacionais deixadas foram de US$ 288,6 bilhões, o que significa um aumento de 665% comparado ao início de seu governo, em 2003, quando as reservas eram de US$ 37 bilhões, segundo dados do Banco Central informados pela Folha de São Paulo (aqui). Em janeiro deste ano, o Brasil registrou US$ 355 bilhões em reservas internacionais (aqui).

O conteúdo também foi checado pela Reuters (aqui).

