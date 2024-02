Vídeo de Valdemar para que bolsonaristas 'continuem na luta' é de 2022

O que diz o post

Vídeo mostra um homem que anuncia o pronunciamento de Costa Neto da seguinte forma: "Veja agora esta fala do Valdemar Costa Neto que está viralizando em sua tela. É muito sério".

Sobreposto à imagem, está escrito: "Valdemar Costa Neto ataca ação de Moraes e pede os manifestantes que continuem na luta". Ao clicar na gravação, o internauta escuta a seguinte mensagem do presidente do PL, proferida em 2022, e não em 2024.

"Minhas amigas e meus amigos do Partido Liberal, venho que aqui hoje para falar sobre os acontecimentos políticos aqui de Brasília. Ontem fui surpreendido com a citação de um processo contra os nossos deputados, contra o nosso senador no Tribunal Superior Eleitoral, aceitaram na hora o processo contra eles, pelo que eles falaram. (...) Fiquei surpreso também com a posição do ministro Alexandre de mandar a Polícia Federal atrás desse pessoal que está protestando na rua, protestando a favor do Bolsonaro (...) E eu quero agradecer vocês que estão nas ruas, que estão ainda lutando e continuem na luta, o Bolsonaro não vai decepcionar ninguém, continuem na luta, o Bolsonaro é um grande líder, que veio para ficar. Quero dizer pra vocês que nós vamos estar sempre unidos, juntos, na defesa dos nossos deputados e dos nossos senadores, e de vocês principalmente, que fizeram com quem o Partido Liberal fosse o maior partido do Brasil, quero agradecer a todos e o nosso presidente também vai agradecer a vocês. Ele está agradecido muito por ter chegado onde chegou. E com a ajuda de vocês, com deputados e senadores, nós vamos estar revendo essas situações, entrando com recursos, e tenho certeza que no fim vai dar tudo certo".

Por que é distorcido

Vídeo original é de 15 de dezembro de 2022 e foi publicado no canal do PL no YouTube (veja aqui ou abaixo). Na gravação, Valdemar Costa Neto criticou decisões do presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes, que, naquela ocasião, havia determinado que a PF cumprisse 103 mandados de busca e apreensão contra envolvidos em manifestações antidemocráticas, com bloqueios nas rodovias, em protestos contra a eleição que deu vitória a Lula (aqui).