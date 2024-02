Vídeo de deputado sugerindo prisão de manifestantes é de 2022

O que diz o post

"O presidente Bolsonaro vai agir, e eu olhando na sua câmera, digo: não vai. Não vai. E digo: não se iludam. Vocês serão presos. E não haverá ninguém que os defenda", diz o deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ).

O texto sobreposto ao vídeo provoca os bolsonaristas. "Atenção 'patriotas' Pensem bem antes de segui-lo na Av. Paulista! #ficaadica [...] Otoni de Paula tem um recado pra vc, bolsonarista".

Já a legenda diz que o vídeo é para "Vc que está pensando em ir na manifestação golpista".

Por que é distorcido

Vídeo é de 2022. Em uma busca simples no Google (aqui), é possível ver uma entrevista de 2022 do deputado Otoni de Paula ao Jornal da Cidade Online e que foi amplamente repercutido pela imprensa (aqui, aqui e aqui), em que ele diz para as pessoas saírem da frente dos quartéis. Veja o trecho completo (aqui) da fala do parlamentar: