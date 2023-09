Post omite que Lula revogou projeto contra abuso infantil após lançar outro

Outros posts, compartilhados no Facebook, relacionam a revogação com um suposto incentivo à pedofilia. "Os pedófilos agradecem", diz uma postagem.

"A quem isso irá favorecer? Combater CRIMES, (sic) nunca foi o desejo do PT", diz o texto de outra publicação no TikTok.

Por que é distorcido

É verdade que o presidente Lula revogou, no último dia 5, o programa Abrace Marajó, que foi criado com o objetivo de combater a exploração sexual de crianças no arquipélago de Marajó (PA) (aqui). Porém, os posts omitem que o governo lançou, em 18 de maio, o novo programa Cidadania Marajó (aqui).

Segundo o governo Lula, o programa lançado pela ex-ministra e atual senadora Damares Alves (Republicanos-DF) foi alvo de denúncias. A iniciativa teria sido utilizada para a exploração de riquezas naturais e para atender a interesses estrangeiros, sem benefício ou participação social da população local.

Lançada durante o governo de Jair Bolsonaro, a iniciativa foi marcada por controvérsias. Durante um culto em Goiânia (GO), em 2020, Damares afirmou que as crianças eram traficadas e tinham seus dentes "arrancados pra elas não morderem na hora do sexo oral" (aqui). As declarações chocaram a opinião pública e autoridades cobraram explicações. Documentos apresentados pela senadora ao Estadão não comprovaram a veracidade das denúncias.