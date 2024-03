Vídeo de Bolsonaro com cartaz escrito 'Globo lixo' é de 2021, não 2024

No vídeo, Bolsonaro é recebido por apoiadores em um local aos gritos de "mito". Em certo momento da filmagem, ele pede a um de seus assessores buscar um cartaz, que está escrito "Globo lixo". Ele então levanta o cartaz para todo o público presente.

Por que é falso

Vídeo não aconteceu após depoimento de Bolsonaro à PF. Em buscas simples no Google (aqui), não há registro de que Bolsonaro saiu do depoimento ofendendo a emissora com um cartaz. Além disso, Bolsonaro usa uma camisa branca no vídeo, mas no depoimento à Polícia Federal, em fevereiro deste ano, ele estava de blusa preta (aqui e aqui).

Filmagens são de 2021. Na mesma busca, é possível identificar que o vídeo de Bolsonaro segurando o cartaz é antigo (aqui). Usando as palavras-chave, é possível confirmar que o conteúdo é de quando ele ainda era presidente, em fevereiro de 2021 (aqui, aqui e aqui). Na ocasião, ele havia desembarcado em Cascavel para a entrega do CNTA (Centro Nacional de Treinamento de Atletismo) da cidade. Veja o vídeo:

Viralização: Três posts com o mesmo conteúdo tinham juntos cerca de 40 mil curtidas.