Bolsonaro não sofreu tentativa de assassinato no RS este ano

No dia 5 de março, por volta das 16h, a Brigada Militar registrou ocorrência por porte de arma branca (faca) nas dependências da feira Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque.

O suspeito é um homem de 32 anos, natural e residente na região e sem antecedentes criminais. Ele chamou a atenção de populares e dos policiais militares presentes ao evento por estar com o cabo de uma faca aparente no bolso.

Abordado pelos policiais militares, o suspeito argumentou que havia comprado a faca em um dos estandes da feira e apresentou comprovante da compra.

O homem assinou um termo circunstanciado por violação do Artigo 19 da Lei das Contravenções Penais - "trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade". O artefato foi apreendido, e o suspeito, liberado.

As autoridades gaúchas ressaltam que estão investigando o caso e que, graças à atuação da Brigada Militar, o suspeito não ofereceu risco aos participantes do evento.

Bolsonaro estava em evento onde homem foi detido . Nas redes sociais, o ex-presidente e o advogado dele Fábio Wajngarten publicaram vídeos da participação de Bolsonaro no evento na cidade de Não-Me-Toque (aqui e aqui). No mesmo dia, Wajngarten comentou o fato de um homem ter sido detido com uma faca no local e pediu investigação da Polícia Federal, mas não falou em tentativa de assassinato (aqui).

Homem detido é apoiador do ex-presidente, diz irmão. O homem detido é apoiador do ex-presidente, fez campanha para ele e chegou a participar de mobilizações bolsonaristas em 2023, segundo entrevista do irmão dele ao Metrópoles (aqui).

Facada foi em 2018. O caso do homem detido esta semana foi relacionado por algumas pessoas ao ataque contra Bolsonaro cometido por Adélio Bispo durante as eleições de 2018. Ele foi considerado inimputável, absolvido, mas continuou preso (aqui).

