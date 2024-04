Lula não disse que alta de alimentos é para facilitar jejum na Semana Santa

Não é verdade que o presidente Lula tenha dito que o aumento no preço de alimentos seria para facilitar o jejum durante a Semana Santa. Posts nas redes sociais reproduzem título de texto do 'Sensacionalista', seção de humor do site do jornal O Globo. As publicações omitem que se trata, portanto, de uma sátira.

O UOL Confere considera distorcido conteúdos que usam informações verdadeiras em contexto diferente do original, alterando seu significado de modo a enganar e confundir quem os recebe.

O que diz o post

Publicações no Facebook e no Instagram reproduzem a matéria do 'Sensacionalista' com o título "Lula diz que alta no preço dos alimentos é para facilitar o jejum na Semana Santa". Os posts não creditam o conteúdo ao portal de humor, omitindo, portanto, que se trata de uma sátira.