Vídeo sobre corte de R$ 10 bilhões no Bolsa Família é de 2015

O relator do Orçamento de 2016, deputado Ricardo Barros (PP-PR), confirmou a proposta de cortar R$ 10 bilhões no programa Bolsa Família. Ele também propõe a redução de despesas obrigatórias e o remanejamento de R$ 4,3 bilhões em gastos dos Três Poderes. Com isso, ele estima que o Governo Federal economize R$ 34,4 bilhões para pagar os juros da dívida. O relatório do Orçamento será apresentado na semana que vem na comissão mista. Depois da aprovação no Congresso, ele irá para sanção da presidente Dilma. O Governo Federal tem afirmado que é contra o corte do Bolsa Família.

A notícia original fala sobre a proposta feita pelo deputado federal Ricardo Barros. Na época, o relator geral do Orçamento propôs um corte de 35% na verba direcionada para o programa de transferência de renda no ano seguinte, 2016. Ele foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas derrubado pelo Senado (aqui). A então presidente Dilma Rousseff (PT) se manifestou publicamente contra a proposta (aqui), alegando que o corte seria atentar contra 50 milhões de brasileiros.

Não podemos permitir que isso aconteça. Estou certa que o bom senso prevalecerá na destinação de recursos ao programa Bolsa Família é prioridade máxima para o meu governo, como foi para o do ex-presidente Lula. O Bolsa Família garante ainda que 17 milhões de crianças e adolescentes estejam na escola e ajudou a reduzir em 58% a mortalidade infantil.

Governo Lula nega que haverá cortes. O Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome disse em nota enviada ao UOL Confere que não há previsão para cortes no Orçamento do Bolsa Família em 2025.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome informa que até a presente data não há indício de que haverá cortes no orçamento atual do Bolsa Família. Registra-se que, quando comparados os anos de 2023 e 2024, o orçamento do Programa para o atual exercício foi acrescido em 1,37%, saltado de R$ 166,32 bilhões no final de 2023 para R$ 168,6 bilhões em 2024. Em relação ao orçamento do próximo ano, não há que se falar em cortes, uma vez que o processo de elaboração da proposta de Lei do Orçamento de 2025 ainda não se iniciou, devendo, no momento oportuno, ser submetido à aprovação do Congresso Nacional. Portanto é falsa a informação que circula nas Redes Sociais.

