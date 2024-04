Homem em vídeo elogiando Lula é deputado petista, não prefeito bolsonarista

No vídeo, o homem agradece Lula. "Parabéns, presidente Lula! Em quatro anos, esse Bolsonaro não deu R$ 1 para nenhuma escola, nenhum ônibus e nenhuma creche. Precisou o presidente Lula se eleger neste país pra eu conseguir uma creche de R$ 2,6 milhões, um ônibus de R$ 500 mil, uma escola de tempo integral de R$ 9,2 milhões, ou de R$ 13 milhões, que o Lula olhou os municípios e o povo desse país, as crianças, os adolescentes e os jovens, independente se o prefeito é bolsonarista ou se o governador é bolsonarista. O governo do presidente Lula colocou a educação como prioridade nacional".

Por que é falso

Homem é deputado petista. Em busca reversa no Google usando um frame do vídeo (aqui), um dos resultados exibidos é uma entrevista do deputado catarinense Pedro Uczai no site do "PT na Câmara" (aqui), em que é possível ver semelhanças entre os dois. Ao entrar no site e comparar o homem do vídeo e o deputado, chega-se à conclusão que eles são a mesma pessoa. Veja a foto:

Homem que aparece no vídeo (esq.) e o deputado Pedro Uczai (dir.) Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução/Facebook e Gabriel Paiva/Arquivo

Deputado disse que prefeitos bolsonaristas agradecem Lula. Ao pesquisar nas redes sociais do parlamentar (aqui), um vídeo postado no dia 20 de março (aqui) mostra Pedro Uczai dizendo que prefeitos bolsonaristas agradecem Lula. "Vejo prefeitos bolsonaristas dizendo: 'Parabéns, presidente Lula! Em quatro anos, esse Bolsonaro não deu R$ 1 para nenhuma escola, nenhum ônibus e nenhuma creche. Precisou o presidente Lula se eleger neste país pra eu conseguir uma creche de R$ 2,6 milhões, um ônibus de R$ 500 mil, uma escola de tempo integral de R$ 9,2 milhões, ou de R$ 13 milhões, que o Lula olhou os municípios e o povo desse país, as crianças, os adolescentes e os jovens, independente se o prefeito é bolsonarista ou se o governador é bolsonarista'. O governo do presidente Lula colocou a educação como prioridade nacional", diz ele no trecho completo do vídeo.

Críticas ao governo Bolsonaro. No mesmo vídeo, ele ataca o presidente Jair Bolsonaro e os feitos de seus ministros na área da educação. "Esses comparativos vocês [bolsonaristas] não são capazes de fazer, porque não tem como comparar a tragédia que foi quatro anos com cinco ministros que nem os bolsonaristas sabem o nome dos cinco ministros do governo Bolsonaro". Veja a íntegra: