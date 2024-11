Folha não noticiou que Janja voltou a fazer ritual para baixar dólar

Na legenda de uma das publicações, consta ainda a frase: "Está dando certo!!!".

Por que é falso

Post é uma montagem. Não há nenhuma reportagem com o título usado no post desinformativo no site do jornal. O único resultado é o desmentido da própria Folha, que afirma se tratar de uma montagem (aqui). "O conteúdo, uma montagem com elementos gráficos do layout da coluna e a foto do editor, Fábio Zanini, não leva a link nenhum", diz a Folha (aqui).

Não é a primeira vez que isso ocorre. Em julho, outra montagem utilizou o cabeçalho da coluna "Painel" para afirmar que Janja havia recorrido ao candomblé para reduzir o dólar, o que é falso, como mostrou o UOL Confere na ocasião (aqui).

Dólar, de fato, estava oscilando. Na quarta-feira (6), quando as publicações desinformativas passaram a circular, o dólar comercial, usado em transações entre empresas e principal referência da cotação da moeda americana no país, oscilou de R$ 5,665 a R$ 5,862 durante o dia e terminou o expediente em queda de 1,26%, vendido a R$ 5,674. Já o dólar turismo, cujo preço acompanha o do dólar comercial, encerrou em queda de 1,22%, vendido a R$ 5,903 — cotação mais baixa do dia. Na máxima daquele expediente, atingiu R$ 6,082 (aqui).

UOL Confere tenta contato com assessoria da primeira-dama. A reportagem será atualizada em caso de manifestação da assessoria de Janja.