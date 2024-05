Não há confirmação sobre relato de bebê morto confundido com boneca no RS

O áudio diz o seguinte: "Gabriela, lida com essa aí comigo que eu vou te falar agora. Tinha três criancinhas no barco comigo e uma delas me pediu pra pegar uma bonequinha que tava boiando, e eu fui pegar a bonequinha. Não era, era um bebê. Era um bebê morto. Eu parei. Não tenho mais coração pra isso hoje. Estou indo embora, chega. Eles foram tudo pra Canoas. Acabou os resgates. Quem saiu, saiu. Quem não saiu, não sai mais. Pra Mathias eu não vou. Mathias tem muita gente boiando morta lá. Os guris estão falando de ir pra lá. Pra lá eu não vou. Essa foi foda".

Por que é insustentável

Autoridades não confirmam relato. O UOL Confere procurou a Secretaria de Segurança Pública do RS, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do estado. Nenhum órgão confirmou o relato. Além disso, o Corpo de Bombeiros nega que o áudio esteja vinculado a algum integrante de sua corporação.

Município de Canoas (RS) tem 2 mortes confirmadas. No áudio, o homem cita a região de Mathias, que parece ser o bairro Mathias Velho, em Canoas. Também não há confirmação de que havia "muita gente morta boiando" na região. Na manhã desta terça-feira (7), a Defesa Civil do RS atualizou o número de mortes confirmadas em todo o estado: são 90 pessoas. Dessas, 2 são no município de Canoas, de acordo com a prefeitura.

No TikTok, um vídeo com o conteúdo somava mais de 87 mil curtidas e 25 mil compartilhamentos até esta terça-feira (7).

