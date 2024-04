Rússia e Cazaquistão ordenam retirada de 100 mil em meio à pior enchente em 70 anos

Os níveis de água em Oremburgo, uma cidade próxima com cerca de 550.000 habitantes, estavam subindo.

Sirenes em Kurgan, uma cidade no rio Tobol, um afluente do Irtysh, alertaram as pessoas a saírem imediatamente. Uma emergência também foi declarada em Tyumen, uma importante região produtora de petróleo da Sibéria Ocidental - a maior bacia de hidrocarbonetos do mundo.

"Os dias difíceis ainda estão por vir para as regiões de Kurgan e Tyumen", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aos repórteres. "Há muita água chegando."

O presidente Vladimir Putin conversou com o presidente Kassym-Jomart Tokayev, do Cazaquistão, onde mais de 86.000 pessoas foram retiradas devido às enchentes. Tokayev disse que a inundação foi provavelmente a pior dos últimos 80 anos.

As áreas mais severamente atingidas são as regiões de Atyrau, Aktobe, Akmola, Kostanai, leste do Cazaquistão, norte do Cazaquistão e Pavlodar, a maioria das quais faz fronteira com a Rússia e é atravessada por rios originários da Rússia, como o Ural e o Tobol.

Na Rússia, houve irritação em Orsk quando pelo menos 100 russos imploraram ao chefe do Kremlin que ajudasse e gritaram "vergonha de vocês" para as autoridades locais que, segundo eles, fizeram muito pouco.