É falso que governo Lula tenha enviado alimentos vencidos para RS

Nos títulos e textos que acompanham os posts, o título comum é "URGENTE - Governo Lula envia mantimentos vencidos a mais de 6 meses para o Rio Grande do Sul!"

Por que é falso

Vídeo é antigo e sob outro contexto. O vídeo mostra um selo do TikTok que aponta para a conta de Flavius Dajulia, vereador de Bagé pelo PT, mesmo partido de Lula. Ao entrarmos no perfil, encontramos o vídeo original (aqui e veja abaixo), publicado em 16 de fevereiro de 2024. Com o post, uma introdução em texto: "ABSURDO! DESRESPEITOSO! Alimentos que dizem não terem sido enviados pelo governo Lula estão lá, estocados, mal armazenados, vencidos. Até onde o Governo Lara é capaz de chegar?". Ele se refere a Divaldo Lara (PTB), prefeito de Bagé.

@flaviusdajulia ABSURDO! DESRESPEITOSO! Alimentos que dizem não terem sido enviados pelo Governo Lula estão lá, estocados, mal armazenados, vencidos. Até onde o Governo Lara é capaz de chegar? ♬ som original - Dajulia Vereador PT

Alimentos teriam estragado por inação da prefeitura, diz oposição. Busca no Google (aqui) trouxe reportagens com mais contexto sobre o caso (aqui). Dajulia e outros vereadores realizaram diligência na sede da Defesa Civil de Bagé em fevereiro deste ano. Disseram na época que esses alimentos faziam parte de 10 mil cestas básicas doadas pelo governo federal que deveriam ter sido entregues à população até janeiro. No ano passado, segundo o Estadão, Bagé sofreu emergências após crises de estiagem e granizo (aqui). O UOL Confere procurou a prefeitura para obter mais detalhes sobre o caso, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.

Bagé não foi afetada pelas enchentes. No mapa das cidades do Rio Grande do Sul atingidas pela tragédia (aqui), Bagé consta como uma das poucas não atingidas. Ela fica a 374 quilômetros da capital Porto Alegre.