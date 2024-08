Vídeo de trator queimando plantação é de 2021, não de incêndios atuais

Grupo diz que se trata de "queimada controlada". Nós comentários da publicação no TikTok, usuários questionaram o uso do fogo na plantação. O perfil respondeu que se tratava de queimada controlada em uma área de agricultura, não em floresta.

Ibama diz que prática precisa de autorização. Em seu site, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis diz que "a queima controlada é o uso planejado, monitorado e controlado do fogo, realizado para fins agrossilvipastoris em áreas determinadas e sob condições específicas". Segundo o instituto, a técnica deve ser utilizada de maneira segura para que não se torne um incêndio florestal e precisa de autorização do órgão estadual de meio ambiente ou do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) (aqui).

São Paulo registra onda de queimadas. Os incêndios já provocaram mortes, bloqueio de rodovias e restrições em aeroportos no estado (aqui), e a região pode voltar a sofrer com queimadas nos próximos dias (aqui). Incêndios também foram registrados no Centro-Oeste do país (aqui).

Viralização. Um reels no Instagram tinha, até esta quarta-feira (28), 47,9 mil visualizações.

