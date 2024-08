Estado de SP terá risco máximo para incêndios nos próximos dias; veja mapas

Próximo domingo (01) deve ter pior risco de incêndio no estado, quase todo tomado pela cor roxa na projeção Imagem: Reprodução/Defesa Civil/Climatempo

Norte do Estado deve ser a região mais atingida. Cidades como Barretos e Ribeirão Preto já estão dentro da zona de emergência, segundo a projeção. Com o avanço da zona mais extrema, a emergência atinge Franca, Araçatuba e Presidente Prudente. Nesses municípios, o alerta máximo deve permanecer até a próxima segunda-feira (2).

Baixada Santista terá menor risco. De acordo com a previsão, o litoral do estado não deve ser enquadrado no risco de emergência. No entanto, no domingo o risco de incêndio na região é considerado alto.

Condições climáticas influenciam no risco indicado. Determinante para a diminuição dos focos de incêndio no último final de semana, a chuva não deve voltar para a região nos próximos dias. Fatores como a umidade do ar e temperatura também influenciam no início e na propagação de queimadas. Na capital, os termômetros devem indicar elevação gradual na temperatura ao longo da semana, chegando aos 30ºC no domingo, de acordo com a Climatempo.

Fumaça pode voltar a tomar o céu de São Paulo. Segundo previsão da Climatempo, é possível que a fuligem das queimadas volte a escurecer o céu de cidades paulistas, prejudicando a visibilidade e a qualidade do ar na região, de acordo com a atuação dos ventos.

Recordes em São Paulo e no Brasil

Programa Queimadas registrou 53.976 focos de incêndio no Brasil até a última terça-feira (27). De acordo com dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), o número de focos de queimadas no país em agosto de 2024 já é o maior para o mês desde 2010.