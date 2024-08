Vídeo de caminhão da Delta usando fogo é de maio e foi feito em MG

A sugestão de checagem foi enviada ao UOL Confere pelo WhatsApp (11) 97684-6049.

O UOL Confere considera distorcido conteúdos que usam informações verdadeiras em contexto diferente do original, alterando seu significado de modo a enganar e confundir quem os recebe.

O que diz o post

Em um vídeo, um homem filma um caminhão identificado como da Delta Sucroenergia e acusa a empresa de ser responsável por causar incêndios na região. Nas imagens é possível ver, mesmo que em baixa qualidade, alguns focos de queimadas em uma área de vegetação seca. O homem que narra diz que "eles põem fogo, a prova está aí, a usina Delta".

O vídeo é compartilhado com a seguinte legenda: "Flagra de caminhão de doador do Bolsonaro em início de queimada!".

Por que é distorcido

O vídeo foi gravado em Minas Gerais em maio deste ano. Portanto, não tem relação com os incêndios criminosos que acontecem em agosto no estado de São Paulo e no Centro-Oeste.