Datena foi acusado de assédio sexual, não de estupro

É falso que o candidato à Prefeitura de São Paulo José Luiz Datena (PSDB) tenha sido acusado de estupro, como sugerem posts nas redes sociais.

Na verdade, o apresentador foi acusado de assédio sexual, e o processo foi arquivado sem análise de mérito.

O que diz o post

A foto de Datena é compartilhada com a seguinte legenda: "alguém sabe o que fazem com os Jacks na cadeia?". O termo, citado pelo candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal no debate da TV Cultura, faz referência a presos por crimes sexuais.